Çanakkale’deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’de devam orman yangınına ilişkin, “Bölgeye; toplam bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesi sevk edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve görevli personele yiyecek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır” açıklamasını yaptı.

Çanakkale’de bugün öğlen çıkan orman yangını sürüyor. AFAD, Çanakkale Boğazı’nın tek taraflı deniz ulaşımına açıldığını duyurdu. AFAD tarafından saat 23.18’de yapılan açıklama şöyle:

“Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; bin 489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesi sevk edilmiştir. Yangın bölgesine intikal eden Tarım ve Orman Bakanı Sn.İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Sn. Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmektedir.

“ÇANAKKALE BOĞAZI TEK TARAFLI DENİZ ULAŞIMINA AÇILMIŞTIR”

Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve görevli personele yiyecek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Vatandaşlarımızın orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacı ile ilgili olarak sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur.”