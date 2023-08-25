Çanakkale’deki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Son Güncelleme: 25.08.2023 12:27

Çanakkale’de dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, yangına müdahale eden ekipler azaltılarak, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. 650 kara aracı, 2 bin 650 personel ve 6 helikopterle yapılan çalışmalara, insansız hava araçları da takip ve gözlem yapmaktadır. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte araç ve personel sayıları azaltılarak çalışmalara devam edileceği belirtilmiştir.

Çanakkale’de dün orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.05 itibarıyla yangına müdahale eden ekipler aşama aşama azaltıldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları 650 kara aracı ve 2 bin 650 personelin yanı sıra havadan 6 helikopterle sürüyor.

Söz konusu bölge, anbean Çanakkale’de görevli insansız hava araçları tarafından takip ve gözlem altında tutuluyor.

Tamamı ekiplerce karadan çevrilen alandaki soğutma çalışmaları adım adım tamamlandıkça, araç ve personel sayılarının düşürülerek çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA



