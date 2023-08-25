Çanakkale’ye desteğe giden Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı

DENİZLİ – Çanakkale’de Salı günü başlayan orman yangını 48 saat dolmadan kontrol altına alındı. Denizli’den giden desteğe giden orman ekibinin, yangına müdahale ederken alevlerin arasında kaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Çanakkale’de kontrol altına alınan yangında, 4 bin 80 hektar alan zarar gördü. Yangına 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesiyle müdahale edildi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden, Çanakkale’deki yangınlara müdahale etmek üzere 2 tim gönderildi. Birinci timin olduğu bölgede, 12 personel, 2 arazöz, 1 tanker ve 1 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale ettiği esnada, Çameli Orman İşletme Şefliğinde görevli arazöz, bir anda parlayan alevlerin içerisinde kaldı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda alevlerin ortasında kalan arazöz, yanmaktan diğer arazözdeki arkadaşlarının uyarısı sonucu kıl payı kurtuldu.

Cep telefonu kayıtlarına yansıyan anlarda, yaşanan paniğe rağmen arazöz ekibinin büyük bir soğuk kanlılık göstererek aracı ve kendilerini kurtardıkları anlar yer aldı. Önemli bir tehlike atlatan Denizli ekiplerin halen Çanakkale’deki soğutma çalışmalarında görev yaptıkları belirtildi.