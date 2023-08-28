Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı

Son Güncelleme: 28.08.2023 14:30

Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarı Bozan köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İlgili ekipler yangına müdahale etmek için sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de olay yerine gönderildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

ÇANKIRI’nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bozan köyü yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, vatandaşlar da destek verdi. Yangın söndürme helikopteri ile havadan da müdahale başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA



