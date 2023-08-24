Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre yeni atamalar gerçekleştirildi. Atamalar arasında dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Cengiz Ayhan oldu. Peki, Cengiz Ayhan kimdir? Kaymakam Cengiz Ayhan kaç yaşında, nereli? Yeni Konya Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan hayatı ve biyografisi!
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Cengiz Ayhan kimdir? Kaymakam Cengiz Ayhan kaç yaşında, nereli? Yeni Konya Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan hayatı ve biyografisi!
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