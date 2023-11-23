Cevdet Yılmaz Konya’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni, Valiliği ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni gezen Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile makamında bir süre görüştü ve şehirdeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Konya Valiliği’nde Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı. Vali Özkan, Yılmaz’a şehrin güncel durumuna ilişkin brifing verdi.

Yılmaz, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’na da giderek, tesiste üretilen ürünlere ilişkin ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fabrikada stajyerlik yapan öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.