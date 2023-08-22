CHP Grup Başkanvekili Günaydın gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Türkiye’de üniversite öğrencilerinin yüzde 21,7’sine yetecek kadar kamu yurdu var. Bu kapasite İstanbul’da üniversite öğrencilerimizin yüzde 3’üne, Konya’da yüzde 19’una yetiyor.” dedi.

Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, bu yıl üniversite sınavına giren 2 milyon 995 bin kişiden 1 milyon 846 bininin üniversitelere yerleştirildiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre geçen yıl sonu itibarıyla 785 yurtta 876 bin kapasite bulunduğunu anlatan Günaydın, “30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla 23 yeni yurt yapılmış, yurt sayısı 808’e ulaşmış ancak ne gariptir ki kapasite 876 binden 874 bine düşmüş. İlave 23 yurt yapılmasına rağmen yurt kapasitesinin 2 bin azalması Türkiye’ye özgü bir durum olsa gerek.” diye konuştu.

Yurt ölçeğinin ülke çapında doğru dağıtılmadığını savunan Günaydın, “Türkiye’de üniversite öğrencilerinin yüzde 21,7’sine yetecek kadar kamu yurdu var. Bu kapasite İstanbul’da üniversite öğrencilerimizin yüzde 3’üne, Konya’da yüzde 19’una yetiyor. Buna karşı Bingöl’de kapasiteden fazla yurt var.” ifadelerini kullandı.

Günaydın, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde üniversitelerin yoğunlaştığı semtlerde kira fiyatlarının 15 bin ile 20 bin lira arasında olduğunu, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Depremzedelerin konut sorunu

CHP’li Günaydın, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde 650 bin konut ve köy evi, 170 bin iş yeri olmak üzere toplam 820 bin bağımsız birimin hasar gördüğü ya da yıkıldığını, bu yapıların yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim döneminde vatandaşlardan bir yıl süre istediğini ve bu sürede konut sorununu çözeceğine ilişkin açıklamalar yaptığını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

“Yapılmayı bekleyen 820 bin bağımsız birim var. 650 bin konut ve köy evinden bugün itibarıyla inşaatına başlanan bağımsız birim sayısı 131 bin civarında. Yani taahhütlerin yüzde 20’sine ancak ulaşabildiler. İhalesi yapılmış ancak inşasına başlanmamış bağımsız birim sayısı 69 bindir.”

Günaydın, 143 bin köy evinden 8 bin 339’unun inşaatına başlandığını belirterek, “Taahhütlerin yüzde 6’sına bile ulaşmış değiller. Sayın Erdoğan ‘Geçmişte nasıl yaptıysak yine yapacağız.’ diyor. Adıyaman Samsat ve Çanakkale Ayvacık’taki deprem sonrasında yurttaşlarımız 6 yıl konteynerlerde bekletildi. Umarım benzer bir kaderi Kahramanmaraş ve diğer 10 ilimizde görmeyiz.” görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’a yönelik yeni deprem yasası hazırlığı yapıldığına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Günaydın, şu değerlendirmede bulundu:

“Bir buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlayacaklarmış. Kanal İstanbul’un her iki yakasına 500’er binden toplam 1 milyonluk yerleşim alanı açacaklarmış, bunun için de her ilçeye koordinatör vali atamışlar. Ne zamandan beri ilçelere vali atanıyor? Vali atandığı zaman o sorun çözülüyor mu? Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek İstanbul seçimlerini düşünüyorsunuz. Sizin amacınız deprem değil. Amacınız rant ve İstanbul seçimleri.”

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarıyla ilgili açıklamasına ilişkin sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Erdoğan’ın memura zammı eleştirirken emeklinin bu zamdan pay alamamasını eleştirmesi trajikomik bir durum. Erdoğan Meclis’te yapılan çalışmaları, sabaha kadar süren tartışmaları hiç duymadı mı? 6 milyon emekli 7 bin 500 lira gibi açlık sınırı altındaki bir ücrete mahkum edilmiştir. Erdoğan’ın bunu duymamış gibi davranması inandırıcılıktan uzaktır.”