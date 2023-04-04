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ÇİFTE VATANDAŞLAR BULGARİSTAN’DAKİ SEÇİMLER İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

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Nisan 4, 2023 07:39
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Konya’da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan’daki erken genel seçimler için kurulan tek sandıkta oy kullanıyor.

Sabahın erken saatlerinde merkez Selçuklu ilçesindeki Mustafa Hotamışlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelen vatandaşlar, kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı.
Konya Balkan Türkleri Muhacir Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çakıcı, dernek üyeleri ve yetkililer, oy kullanmak için gelenlere yardımcı oluyor.

Çakıcı, AA muhabirine, Bulgaristan’da 2 yıl içinde 5. kez seçime gidildiğini belirtti.
Türkiye genelinde 24 şehirde 162 sandık kurulduğunu dile getiren Çakıcı, “Bulgaristan’daki Türk vatandaşları ve Türkiye’deki çifte vatandaşlardan geleceğimiz için oylarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu demokratik haklarını kullanmalarını istiyoruz.” dedi.AA
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