Çin, ABD-Japonya-Güney Kore liderlerinin söylemlerini kınadı

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) — Çin, ABD-Japonya- Güney Kore liderlerinin Camp David toplantısında Taiwan ve denizcilik konularında Çin’e yönelik karalama ve saldırı içeren söylemleri üzerine bu ülkeler nezdinde ciddi diplomatik girişimlerde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günkü günlük basın toplantısında, konuya ilişkin soru üzerine, üçlü toplantının Taiwan ve denizcilik konularında Çin’in itibarını zedelediğini, Çin’in içişlerine büyük ölçüde müdahale ettiğini, Çin ile komşu ülkeler arasına kasıtlı olarak nifak soktuğunu ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Sözcü, “Çin’in bu durumu şiddetle kınayıp kesin dille reddetmektedir ve ilgili taraflara karşı ciddi diplomatik girişimlerde bulunmuştur” dedi.

“ABD tarafının, ABD-Japonya-Güney Kore ittifakının kimseye karşı olmadığını belirttiğini not ettik” diyen Wang, ABD’ye, söylemlerini eylemleriyle tutarlı hale getirme ve ittifaklarının yeniden canlandırılmasının Çin’i hedef almadığı yönündeki açıklamasına uygun hareket etme, Çin’in imajını lekelemekten ve Çin’in çıkarlarına zarar vermekten vazgeçme, bölünme ve cepheleşme yaratmaya ve bölgesel barış ve istikrara zarar vermeye son verme çağrısında bulundu.