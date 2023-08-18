Çin, ABD’nin Tayvan lider vekilinin ziyaretlerine tepki gösterdi

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan’ın lider vekili Lai Ching-te’nin Güney Amerika ülkesi Paraguay ziyareti öncesi ve sonrasında ABD’nin New York ve San Francisco şehirlerine “geçiş ziyaretleri” yapmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin “mola” olarak tanımladığı ziyaretlere izin vermesinin, “tek Çin” ilkesini ihlal ettiğini ve Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini savundu.

Washington yönetiminin, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri’de Tayvan ile yalnızca gayriresmi ilişki sürdüreceğini taahhüt ettiğini hatırlatan Sözcü Vang, ziyaretleri kınadıklarını ve ABD’yi protesto ettiklerini bildirdi.

Vang, Tayvan lider vekilinin kendisini, “Tayvan’ın bağımsızlığı için çalışan biri” olarak tanımladığını, ABD’nin onun ülkesinde siyasi faaliyetlerde bulunmasına, ayrılıkçı fikirlerini yaymasına ve Tayvan adına resmi temaslarda bulunup somut ilişkiler kurmasına izin vererek bir kez daha “tek Çin” ilkesinin içini boşaltma ve Tayvan’ı Çin’i çevrelemek için kullanma niyetini ortaya koyduğu görüşünü dile getirdi.

Tayvan sorununun Çin’in temel çıkarlarının merkezi, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli ve aşılmaması gereken “kırmızı çizgisi” olduğunu vurgulayan Vang, “ABD’yi tek Çin ilkesine bağlı kalmaya, ‘Tayvan’ın bağımsızlığını’, ‘iki Çin’ veya ‘bir Çin, bir Tayvan’ modellerini desteklememe taahhüdüne uymaya ve Tayvan ile tüm resmi temaslarına ve ilişkilerini geliştirme girişimlerine son vermeye çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

Vang, “Çin, mutlaka yeniden birleşmelidir ve birleşecektir. Çin’in yeniden birleşmesini engellemeye yönelik her girişim başarısızlığa mahkumdur. Çin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için güçlü tedbirler alacaktır.” diye konuştu.

Lai’nin “geçiş ziyaretleri”

Tayvan lider vekili Lai, Paraguay’ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena’nın 15 Ağustos’taki yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyareti öncesinde geçiş durağı olarak New York’a, sonrasında ise San Franciso’ya uğramıştı.

Tayvan’da gelecek yıl düzenlenecek liderlik seçimlerinde iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı olan Lai’nin New York ziyareti de Ada’yı topraklarının parçası olarak gören Çin’in tepkisini çekmişti.

Paraguay, Tayvan’ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren Güney Amerika’daki tek, dünya genelindeki az sayıda ülke arasında yer alıyor.

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, “Tek Çin” ilkesini vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.