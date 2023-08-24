Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi

JOHANNESBURG, 24 Ağustos (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Çarşamba günü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Xi yaptığı açıklamada, Çin’in yüksek kaliteli kalkınmasıyla modernleşme sürecini ilerlettiğini ve bunun da Çin ile Etiyopya arasındaki işbirliğine yeni fırsatlar getireceğini söyledi.

Ahmed ise Etiyopya ve Çin arasında derin bir dostluğun olduğunu ve ikili ilişkilerde iyi gelişme ivmesinin korunduğunu belirterek, kendilerine verdiği uzun süreli, büyük ve değerli destekten ötürü Çin’e teşekkür etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)