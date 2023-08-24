Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi
  • Cumrapostasi.com
  • Dünya
  • Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi

ABONE OL
Ağustos 24, 2023 07:00
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

JOHANNESBURG, 24 Ağustos (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Çarşamba günü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Xi yaptığı açıklamada, Çin’in yüksek kaliteli kalkınmasıyla modernleşme sürecini ilerlettiğini ve bunun da Çin ile Etiyopya arasındaki işbirliğine yeni fırsatlar getireceğini söyledi.

Ahmed ise Etiyopya ve Çin arasında derin bir dostluğun olduğunu ve ikili ilişkilerde iyi gelişme ivmesinin korunduğunu belirterek, kendilerine verdiği uzun süreli, büyük ve değerli destekten ötürü Çin’e teşekkür etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi, 23 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

DÜNYA

Az önce

Prigojin’in ölümü akıllara CIA Direktörü William Burns’un sözlerini getirdi! Suikast ihtimaline dikkat çekmişti

DÜNYA

11 dakika önce

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi

DÜNYA

22 dakika önce

Japonya, Fukuşima Daiichi nükleer santralinden atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı

DÜNYA

33 dakika önce

Kuzey Kore, ikinci casus uydu denemesini başarısızlıkla sonuçlandırdı

DÜNYA

44 dakika önce

Fukushima’daki arıtılmış radyoaktif atık suyu denize boşaltma işlemi başladı

DÜNYA

55 dakika önce

Çin, Japonya’nın Fukuşima’daki radyoaktif atık suyunu okyanusa boşaltmasını kınadı

DÜNYA

1 saat önce

Malatya’da 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi