Çin, Japon Deniz Ürünlerinin İthalatını Yasakladı

Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Enerji Santrali’ndeki arıtıldığı belirtilen radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasının ardından Çin’in bütün Japon deniz ürünlerinin ithalatını yasaklama kararı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayette bulunabileceğini bildirdi.

Kyodo News’in haberine göre, Ekonomi Güvenliği Bakanı Sanae Takaichi, basın toplantısında Çin’in Japon deniz ürünlerini yasaklama kararını eleştirdi.

Sanae, Çin’in uyguladığı ithalat kısıtlamalarına ilişkin “karşı önlemleri değerlendirmemiz gereken bir aşamaya giriyoruz” ifadelerini kullanarak, diplomatik girişimlerin etkili olmaması halinde söz konusu kısıtlamaları DTÖ’ye şikayet etmenin de seçenekler arasında olduğunu kaydetti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da başka bir basın toplantısında, iki ülke arasında “yapıcı” bir ilişkiyi devamlı kılabilmek için “yakın iletişimin” öneminin altını çizerek, ülkesinin DTÖ gibi kurumlar çerçevesinde “gerekli adımları” da atacağını söyledi.

Hayaşi, Çin’in 24 Ağustos’ta bütün Japon ürünlerinin ithalatını yasaklama kararının “bilimsel temellere dayanmadığını” iddia ederek, yasak kararının kaldırılması yönünde Pekin’e çağrıda bulundu.

Fukuşima’nın atık su boşaltma süreci

Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki 4 nükleer reaktörden 3’ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi “tahliye bölgesi” ilan edilmişti.

Tesis bünyesindeki 1 ve 3 numaralı reaktörlerde oluşan çekirdek erimesi sonrası, reaktörlerin soğutulması için içlerine su basılmaya başlandı. İşlem gören ve radyoaktif özellik kazanan atık su zamanla birikti.

Haziran 2020’de Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren), atık suyun okyanusa boşaltılmasına karşı çıkan özel deklarasyonu oy birliğiyle kabul etmiş, dönemin Başbakanı Suga Yoşihide de nükleer atık suyun okyanusa boşaltılmasını kapsayan planı 13 Nisan 2021’de duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023’te Japonya’nın biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. Japonya, 24 Ağustos’ta Fukuşima’daki atık suyun tahliyesini başlatmıştı.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep olurken, Çin, Japonya’dan gelecek deniz ürünlerine ithalat yasağı getirmişti.