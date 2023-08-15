Çin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio’nun Yasukuni Tapınağı’na adak göndermesini kınadı

Çin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio’nun, Japonya’nın 2. Dünya Savaşı’nda teslim olmasının 78. yıl dönümünde bazı Japon savaş suçlularının mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı’na adak göndermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin’de düzenlenen günlük basın toplantısında, Kişida’nın söz konusu eyleminin Japonya’nın tarihsel sorunlara yönelik hatalı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu savundu.

Sözcü Vang, eylemi kınadıklarını ve Japonya’yı protesto ettiklerini bildirdi.

Japonya’nın koşulsuz tesliminin yıl dönümü olan 15 Ağustos’un, “Çin halkının diğer dünya halklarıyla birlikte Japon faşizmini ve askeri saldırganlığını yenilgiye uğrattığı tarih olduğunu” ifade eden Vang, Yasukini Tapınağı’nın Japon militarizminin yol açtığı savaşların sembolü olduğunu belirtti.

???????Vang, Japonya’nın Asya’daki komşularıyla ilişkilerini düzeltmesi ve normalleştirmesi için tarihle yüzleşmesi ve hesaplaşması gerektiği vurgulayarak, “Japon tarafına tarihten ders çıkarmasını, militarizmle bağlarını geride bırakarak barışçı kalkınma yoluna bağlı kalmasını ve Asyalı komşularıyla uluslararası toplumun güvenini kaybetmesine yol açacak adımlardan kaçınmasını salık veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Kişida, A-sınıfı savaş suçlarından hükümlü 14 askerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı’na adak göndermiş, Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae’nin yanı sıra aralarında bazı eski bakanların da bulunduğu yetkililer tartışmalı Yasukini Tapınağı’na ziyaret gerçekleştirmişti.