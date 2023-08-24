Çin, Japonya’nın Nükleer Atık Suyu İthalatını Askıya Aldı

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) — Çin, Japonya’nın nükleer kirli atık suyu okyanusa boşaltmasından doğacak riskleri önlemek için Perşembe gününden itibaren Japonya menşeli tüm su ürünlerinin ithalatını askıya aldı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi yaptığı yazılı açıklamada, Japonya’nın nükleer kirli atık suyu okyanusa boşaltmasından kaynaklanacak radyoaktif kirlilik risklerini kapsamlı şekilde önlemek, Çinli tüketicilerin sağlığını korumak ve gıda ithalatının güvenliğini sağlamak için acil önlemler almaya karar verdiğini duyurdu.

İdareye göre karar, Çin’in gıda güvenliği yasası, gıda ithalat ve ihracatının güvenliğine ilişkin idari protokoller ile hijyen ve bitki sağlığı önlemlerinin uygulanmasına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasına uygun olarak alındı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi’nin ithalat ve ihracat gıda güvenliği bürosundan bir yetkili, gümrük yetkililerinin, atık suyun okyanusa boşaltılmasından kaynaklanacak radyoaktif kirliliğin Japonya’dan Çin’e ihraç edilen gıda ve tarım ürünlerine bulaşma riskinden büyük endişe duyduklarını aktardı.

Yetkili, idarenin Japonya’nın nükleer kirli atık suyu okyanusa boşaltma durumunu dikkatle izlemeye devam edeceğini ve Çin halkının sağlık ve gıda güvenliğine yönelik riskleri önlemek için ilgili gözetim tedbirlerini dinamik şekilde düzenleyeceğini belirtti.