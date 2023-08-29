Çin, Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırdı

Son Güncelleme: 29.08.2023 11:33
Çin Dışişleri Bakanlığı, 30 Ağustos’tan itibaren ülkeye gelen kişilerin nükleik asit veya antijen testi yaptırmalarının gerekmeyeceğini duyurdu.
KONUM: Beijing, Çin
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 30 Ağustos’tan itibaren Çin’e gelen kişilerin ülkeye girişten önce nükleik asit testi veya antijen testi yaptırmalarının gerekmeyeceğini duyurdu.
“30 Ağustos 2023 tarihinden itibaren, gelen yolcuların ülkeye gelmeden önce Kovid-19 için nükleik asit veya antijen testi yaptırmaları gerekmeyecek.”
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing’den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua
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