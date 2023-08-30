Çin, Myanmar’a Güneş Enerjili Sokak Lambaları Hibe Etti

Myanmarlı yetkili, güneş enerjisinden yararlanan sokak lambalarının elektrik tasarrufu ve çevresel etkinin en aza indirilmesi gibi faydaları olduğunu belirterek hibe için Çin’e teşekkür etti.

YANGON, 30 Ağustos (Xinhua) — Yunnan Eyaleti Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği, Myanmar’daki Yangon Elektrik Tedarik Şirketi’ne güneş enerjisiyle çalışan 60 set sokak lambası hibe etti.

Hibe töreni Salı günü Yangon’da yapıldı.

Törende konuşan Yangon’un Bölgesel Doğal Kaynaklar Bakanı U Zaw Win, hibenin, Myanmar-Çin dostluğunun güçlenmesine yardımcı olacağını ifade ederek Çinli dostluk derneğine teşekkür etti.

Bakan, Yangon’daki Thuwunna Stadyumu çevresine güneş enerjisiyle çalışan 50 set lambanın yerleştirildiğini belirterek bunların antrenman ve egzersiz sırasında sporcular için iyi aydınlatılmış koşullar sağlayarak genel anlamda başarılı olmalarına katkıda bulunacağını söyledi.

Myanmarlı yetkili, güneş enerjisinden yararlanan sokak lambalarının elektrik tasarrufu ve çevresel etkinin en aza indirilmesi gibi faydaları olduğunu belirtti.

Çin’in Myanmar Büyükelçiliği’nin Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Ouyang Daobing, sokak lambalarının hibe edilmesi gibi halklar arası etkileşimin Çin ve Myanmar arasındaki kapsamlı işbirliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Müşavir, bu gibi hibelerin sadece Çin-Myanmar arasındaki kardeşlik anlamına gelen “Paukphaw” dostluğunu teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda ortak geleceğe sahip bir toplum inşa edilmesine de katkıda bulunacağını söyledi.

Myanmar’daki Yunnan Ticari Temsilcilik Ofisi Baş Temsilcisi Gao Wei de Thuwunna Stadyumu çevresine güneş enerjisiyle çalışan sokak lambalarının yerleştirilmesinin, iki ülke halkı arasındaki dostluğun derinleşmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Temsilci, sokak lambalarının stadyum ve çevresindeki alanları aydınlatarak hem sporculara hem de bölge halkına güven sağlayacağını belirtti.

Güneş enerjisiyle çalışan 60 set sokak lambası Eylül 2022’de Myanmar’a ulaştı. Bunlardan 50’si Şubat 2023’te Yangon’daki Thuwunna Stadyumu çevresine yerleştirildi, kalan 10’u ise Nay Pyi Taw’daki Elektrik Enerjisi Bakanlığı’na gönderilerek hibe edildi.