Çin, Paracel Adaları’nda Uçak Pisti İnşa Etti İddiası

Çin’in, Güney Çin Denizi’nde Vietnam ve Tayvan ile egemenlik ihtilafına konu olan Paracel Adaları içindeki bir adaya uçak pisti inşa ettiği ileri sürüldü.

Associated Press (AP) ajansının, Planet Labs PBC şirketinin sağladığı uydu fotoğraflarına dayandırdığı haberine göre, Paracel Adaları’nın güneybatı ucunda yer alan Çin’in kontrolündeki Triton Adası’nda ağustos başından itibaren yapılaşma izleri gözlendi.

Adada, turbo-motorlu uçakların ve insansız hava araçlarının inebileceği uzunlukta 600 metrelik bir pistin yanı sıra gemi iskeleleri ve askeri tesislerin inşa edildiği öne sürüldü.

Avrupa Uzay Ajansının “Sentinel-2” uydusu tarafından şubat ve ağustos aylarında çekilen iki fotoğraf iddiaya dayanak oluştururken, eski tarihli fotoğrafta bakir görünen adaya yakın tarihli fotoğrafta doğu-batı doğrultusunda uzanan bir pist, iskeleler, küçük bir yapay liman ve bazı bina ve tesislerin eklendiği gözlendi.

Çinlilerin “Şişa”, Vietnamlıların “Hoang Sa” adını verdiği Paracel Adaları, iki ülke arasında 1974’te yaşanan kısa süreli savaşın ardından Çin’in kontrolüne geçmişti.

Vietnam’dan tepki

Vietnam News’in haberine göre Vietnam Dışişleri Bakanlığı, egemenlik tartışmalarının sürdüğü Paracel Adaları’ndaki iddiaya konu olan istihkam çalışmasının izinsiz yapılmasının ülkenin egemenliğinin ihlali olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, yaptığı basın açıklamasında, Çin’in Paracel Adaları’nın bir parçası olan Triton Adası’nda pist inşasına başladığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Adalarda, Vietnam’dan izin alınmadan yapılan tüm faaliyetlerin egemenlik ihlali olduğunu ve bölgedeki istikrar ve barışın sürdürülmesine zarar verdiğini belirten Sözcü Hang, “Çin’in Paracel Adaları’ndaki güçlendirme çalışmaları Vietnam’ın egemenliğinin ihlalidir.” ifadesini kullandı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947’de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi’nin yüzde 80’inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin’in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.