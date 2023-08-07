Çin, Somali’ye acil durum yardımı sağladı

MOGADİŞU, 7 Temmuz (Xinhua) — Somali’deki çatışma ve ulusal afetlerin mağdurlarına acil durum yardımlarının ulaştırılmasını desteklemek için Çin’in yaptığı 150.996 ABD doları tutarındaki hibe, Somali Afet Yönetim Kurumu (SoDMA) tarafından Pazar günü teslim alındı.

Kurum yetkilisi Mahamud Moallim Abdulle, yardım için Çin’e teşekkür ederek iki ulus arasındaki uzun soluklu işbirliğinin canlılığını vurguladı.

Abdulle, Somali’nin başkenti Mogadişu’da yaptığı açıklamada, “Çin hükümeti ve Somali halkı arasında, tarihten gelen destekleyici ilişkiler ve dayanışma mevcut. Ki bu aldığımız ilk hibe de değil” diye konuştu.

Çin’in Mogadişu Büyükelçisi Fei Shengchao, afet ve çatışma mağdurlarına yönelik desteğin, Çin’in Mogadişu’yla işbirliğini güçlendirmeye olan bağlılığını gösterdiğini söyledi.

Fei, “Hepimiz Çin ve Somali’nin zamana, bölgedeki ve uluslararası arenadaki değişikliklere yenik düşmeyen uzun soluklu bir ilişkisi olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hibe, Somali’de yaşanan son kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerde kırsal nüfus ve yerlerinden edilmiş kişiler arasında kıtlık riski beklendiği şeklindeki Birleşmiş Milletler uyarısının ardından geldi.¦