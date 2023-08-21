Çin, Taiwan’dan gelen mangoların ana kara pazarına girişini askıya aldı

Son Güncelleme: 21.08.2023 15:35

Çin, Taiwan’dan gelen mangoların ana kara pazarına girişini askıya alarak biyogüvenlik önlemi aldı. Çin Gümrük Genel İdaresi, Planococcus minor zararlısının tespit edilmesi üzerine bu kararı aldı. Taiwan’a bitki sağlığı karantina yönetim sistemini iyileştirmesi çağrısı yapıldı.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) — Çin ana karası Pazartesi gününden itibaren Taiwan’dan gelen mangoların ana kara pazarına girişini askıya almaya karar verdi.

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin Gümrük Genel İdaresi’nin, ana karanın ilgili yasa, yönetmelik ve standartları uyarınca bilimsel ve makul bir biyogüvenlik önlemi olarak bu kararı aldığını söyledi.

Ana karanın karara ilişkin olarak Taiwan tarafını bilgilendirdiğini kaydeden Zhu, Taiwan’dan bitki sağlığı karantina yönetim sistemini daha da iyileştirmesinin istendiğini ifade etti.

Ana karadaki gümrük yetkilileri bu yılın başından beri Taiwan’dan gelen mangolarda bir karantina zararlısı olan Planococcus minor tespit ediyor. Bu zararlı, ana karadaki tarımsal üretim ve ekolojik güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturma riski taşıyor.

Kaynak: Xinhua



