Çin ve Pakistan, ortak hava kuvvetleri eğitim tatbikatı başlattı

LANZHOU, 28 Ağustos (Xinhua) — Çin ve Pakistan, iki ordu arasındaki eğitim ve koordinasyonu daha da artırma ve askeri teknoloji konusundaki etkileşim ve işbirliğini derinleştirme çabalarının bir parçası olarak Pazartesi günü Çin topraklarında ortak bir hava kuvvetleri eğitim tatbikatı başlattı.

Kod adı “Shaheen (Kartal) – X” olan bu tatbikat Çin ve Pakistan hava kuvvetleri arasındaki 10. ortak eğitim tatbikatı. Tatbikat, ortak hava savunması ve ortak muharebe tedbirleri gibi tipik savaş senaryolarına ilişkin eğitimlere odaklanacak.

İki tarafa ait savaş uçakları, erken uyarı uçakları ve diğer bazı uçak türlerinin yanı sıra karadan havaya füzeler, radar ve sinyal birlikleri gibi kara kuvvetlerinin de yer alacağı eğitim tatbikatına Çin’in deniz havacılık birimleri de katılacak.

İki ülke arasındaki “Shaheen (Kartal)” tatbikat serisi 2011’in Mart ayında başlamıştı.