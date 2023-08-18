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Çin ve Rus Donanmasının Japonya Yakınlarından Geçişi Tokyo Yönetimini Endişelendirdi

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Ağustos 18, 2023 08:27
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Çin ve Rusya donanmasına ait toplam 11 geminin, Japonya’nın güneyindeki Okinawa Eyaleti adaları yakınlarındaki kara sularından geçmesi üzerine Tokyo yönetimi, durumla ilgili “ciddi endişe” duyduğunu açıkladı.

Kyodo News’in haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Ağustos sabahı Japonya’nın Pasifik’teki en güney adası olan Okinotori’nin 280 kilometre kuzeydoğusunda, Çin’e ait içinde füzesavar sistemi bulunduran 6 ve Rusya’ya ait 5 askeri gemi tespit edildiği aktarıldı.

Çin ve Rus donanmasına ait gemiler, Okinawa Adası ve Miyako Adası arasındaki suları geçtikten sonra Doğu Çin Denizi’ne yönelirken Çin ve Rus gemilerinin bölgeden ilk kez birlikte geçiş yaptığı bildirildi.

Yetkililere göre Japonya Savunma Bakanlığı, iki ülkenin Japonya çevresinde tekrarlanan ortak askeri faaliyetlerini söz konusu ülkelerin “Japonya’ya karşı güçlerini gösterme amaçlı” eylemleri olarak görüyor.

Japonya, “ciddi endişe” duyduğu eylem sonrasında, “ulusal güvenlik açısından” endişelerini diplomatik kanallardan Çin ve Rusya’ya ilettiğini bildirdi.

Gemilerin, Çin ve Rusya’nın yakın zamanda Pasifik Okyanusu’nda yürüttüğü ortak bir devriyeye katıldığı değerlendiriliyor.

Çin ve Rusya ağustos başında ABD’nin Alaska eyaleti açıklarında da ortak askeri tatbikat yapmıştı.
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