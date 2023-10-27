Çin’de 2022 yılında 173 maden türü keşfedildi

Çin’in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi’nde bulunan Tianjin Meijiang Kongre Merkezi’nde düzenlenen 25. Çin Madencilik Konferansı ve Sergisi’nin açılış töreni, 26 Ekim 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

TİANJİN, 27 Ekim (Xinhua) — Çin’in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi’nde Perşembe günü başlayan 25. Çin Madencilik Konferansı ve Sergisi’nde açıklanan bir rapora göre, Çin’de 2022 yılı itibarıyla toplam 173 maden türü keşfedildi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yayımladığı “2023 Çin’in Maden Kaynakları” başlıklı rapor, jeoloji ve maden araştırma ve değerlendirmelerinin yanı sıra maden kaynaklarının keşfedilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda 2022’den bu yana kaydedilen yeni ilerlemelere odaklanıyor.

Rapora göre 2022 yılı sonu itibarıyla Çin’de 13 çeşit enerji madeni, 59 çeşit metalik maden, 95 çeşit metalik olmayan maden ile 6 çeşit su ve gaz madeni keşfedildi.

Maden keşfi alanında atılımlar yapmak üzere yeni bir stratejik eylem serisi kapsamlı şekilde uygulamaya konulmuştu.

Raporda, 2022 yılında Çin’deki madenlerin yaklaşık yüzde 40’ında rezervlerin arttığı belirtildi. Rezervlerde kayda değer artışın görüldüğü madenler bakır, kurşun, çinko, nikel, kobalt, lityum, berilyum, galyum, germanyum, florit ve kristal grafit olarak kaydedildi.

Tianjin’de “İnovasyon, madencilikte yüksek kaliteli gelişimi teşvik ediyor” temasıyla düzenlenen üç günlük konferansa yaklaşık 30 ülke ve bölgeden 260’ı aşkın katılımcı şirket ve yaklaşık 5.000 ziyaretçi katılıyor.