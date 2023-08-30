Çin’de çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 30.08.2023 19:13

Çin’in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Taizhou kentinin Luqiao ilçesine bağlı Hengjie kasabasının Qianyangpan köyündeki bir evde çıktı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

HANGZHOU, 30 Ağustos (Xinhua) — Çin’in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletindeki bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

İlçe yönetiminin verdiği bilgilere göre yangın, Taizhou kentinin Luqiao ilçesine bağlı Hengjie kasabasının Qianyangpan köyündeki bir evde Çarşamba günü 3.40 civarında çıktı.

Polisin ihbarı üzerine olay yerine giden kurtarma ekipleri, yangında 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

Olay yerinde üç kişinin cansız bedeni bulunurken üç kişi de yaraları yüzünden kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua



