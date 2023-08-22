Çin’de Demiryolu Yolcu Seyahatleri Rekor Kırdı

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) — Çin’de 1 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında 701 milyon demiryolu yolcu seyahati kayda geçti.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi’nin verilerine göre, ülkedeki demiryolu hatlarında gerçekleştirilen yolcu seyahatlerinin sayısı geçtiğimiz Cumartesi günü yaklaşık 15,69 milyona ulaşarak yoğun yaz seyahati döneminin günlük rekorunu kırdı.

Söz konusu dönemde günlük 10.444 tren seferi gerçekleştirilerek 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8’lik artış kaydedildi.

Şirket, yolculara yönelik hizmetleri iyileştirmek için yolcu bilgilendirme hizmetlerini daha da kolaylaştıracağını, bilet alım bilgileri, bilet değiştirme bilgileri ve tren gecikme bildirimleri gibi alanları optimize edeceğini açıkladı.

Üniversite öğrencileri yaz tatili için evlerine dönerken, aile ziyaretleri ve turistik gezilerin de bu sezonda artması nedeniyle yaz seyahatleri genellikle ülkenin demiryolu sistemi için yoğun bir sezon oluyor. Bu yıl 62 gün sürecek olan yaz seyahati yoğunluğu 31 Ağustos’ta sona erecek.