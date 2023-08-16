Çin’de Dezenfeksiyon Çalışmaları Devam Ediyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 18:42

Çin’in Hebei eyaletinin Laishui ilçesinde, Doksuri Tayfunu sonrası yaşanan şiddetli yağışların ardından dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Yerel yetkililer, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak ve afet bölgelerinin eski haline dönmesine yardımcı olmak için acil yeniden inşa çalışmalarını aktif şekilde yürütüyor.

BAODİNG, 16 Ağustos (Xinhua) — Çin’in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Laishui ilçesinde manzarasının güzelliğiyle ünlü bir alanda, bir görevli dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor, 15 Ağustos 2023.

Laishui ilçesinde yakın zamanda Doksuri Tayfunu nedeniyle şiddetli yağışlar etkili olmuştu.

Yerel yetkililer, bölge sakinlerinin güvenliklerini sağlamak ve afet bölgelerinin eski durumuna geri dönmesine yardımcı olmak üzere aktif şekilde afet sonrası acil yeniden inşa çalışmaları yürütüyor. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua



