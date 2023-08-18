Çin’de Konaklama Yerinde Çıkan Yangında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 09:32

Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liping ilçesinde bulunan bir konaklama yerinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yangın, Zhaoxing kasabasında bulunan betonarme yapıdaki konaklama yerinde meydana geldi ve kısa sürede söndürüldü. Olayın nedeni hakkında soruşturma devam ediyor.

GUİYANG, 18 Ağustos (Xinhua) — Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liping ilçesinde bulunan bir konaklama yerinde Cuma günü erken saatlerde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yerel acil durum yönetimi idaresi, yangının Cuma günü saat 01.02 sularında Zhaoxing kasabasında bulunan betonarme yapıdaki bir konaklama yerinde meydana geldiğini bildirdi. Yangın 01.35 sularında söndürüldü.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua



