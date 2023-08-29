Çin’de Saola Tayfunu için acil durum müdahalesi

FUZHOU, 29 Ağustos (Xinhua) — Çin’in doğusundaki Fujian eyaleti, bu yılın dokuzuncu tayfunu olan Saola için Salı günü sabah saat 10.00’da 3. seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi.

Tayfunun, Fujian’ın güneyinden Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin doğusuna kadar olan kıyı bölgelere yaklaşması ve eyalete fırtına ile şiddetli yağışlar getirmesi bekleniyor.

Saola Tayfunu Salı günü sabah 8.00’de Çin’in Taiwan bölgesindeki Eluanbi’nin yaklaşık 460 kilometre güneydoğusunda, okyanus üzerinde gözlemlendi.

Son hava tahmini verilerine göre, Saola Tayfunu’nun kuzeybatıya doğru saatte yaklaşık 10 kilometre hızla hareket etmesi ve Cuma akşamı ile Cumartesi sabahı Guangdong’un doğusundaki kıyı bölgelerinde karaya çıkması ya da Guangdong’un doğu sularının yakınında güneyden batıya doğru hareket etmesi bekleniyor.

Fujian eyaletinin sel kontrol ve kuraklıkla mücadele merkezi, tayfundan etkilenen sulardaki balıkçı teknelerinden barınmak için limanlara dönmesini ve gemideki tüm personelin Çarşamba öğleden önce karaya çıkmasını istedi. Öte yandan, Fujian’ın tüm kıyı su ürünleri yetiştiriciliği çalışanlarının da karaya tahliye edilmesi istendi.