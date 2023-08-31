Çin’de Saola Tayfunu için kırmızı alarm yenilendi

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) — Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin güney ve doğu bölgelerine fırtına ve şiddetli yağış getirmesi beklenen bu yılın dokuzuncu tayfunu Saola nedeniyle, dört kademeli tayfun uyarı sistemindeki en şiddetli uyarı olan kırmızı alarmı Perşembe günü yeniledi.

Meteoroloji merkezinin açıklamasına göre, Perşembe sabahı saat 5.00’te Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Huilai ilçesinin yaklaşık 330 kilometre güneydoğusunda okyanus üzerinde gözlemlenen tayfunun, etkisini yavaş yavaş azaltarak saatte 10 kilometre hızla kuzeybatıya doğru hareket etmesi bekleniyor.

Merkez, tayfunun Cuma öğleden sonra ya da Cuma gecesi Huilai’den Hong Kong’a kadar uzanan kıyı bölgelerinde bir noktada karaya çıkabileceğini veya güneyden batıya doğru hareket ederek karaya çıkmadan Guangdong’un doğu sularından geçebileceğini bildirdi.

Merkeze göre Bashi Kanalı, Taiwan Boğazı ve Güney Çin Denizi çevresindeki bazı bölgelerin yanı sıra Fujian, Guangdong ve Taiwan’ın kıyı bölgelerinde, tayfunun merkezinin yakınlarında Perşembe sabah 8.00’den Cuma sabah 8.00’e kadar rüzgar hızının 17 knot’u aştığı fırtınalar yaşanacak.

Merkez, bu süre zarfında Fujian, Guangdong ve Taiwan’ın bazı kesimlerinde şiddetli yağışların görüleceğini ve bazı bölgelerde ise 100 ila 220 milimetrelik şiddetli sağanaklar meydana geleceğini aktardı.

Meteoroloji merkezi, kapalı ve açık alanlardaki toplantıların yanı sıra tehlikeli açık hava etkinliklerinin de askıya alınması gerektiği konusunda tavsiye yayımladı. Ayrıca korunaksız konutlarda yaşayan insanların zamanında tahliye edilmesi önerildi.

Merkez ayrıca, acil tayfun hazırlıklarının yapılması ve olası jeolojik afetlere karşı önlem alınması çağrısı yaptı.

Çin’de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı renk en şiddetli uyarıyı gösterirken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.