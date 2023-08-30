Çin’de Saola Tayfunu için sarı alarm yenilendi

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) — Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğu ve güney kıyı bölgelerine fırtına ve şiddetli yağış getirmesi beklenen Saola Tayfunu için yayımladığı sarı alarmı Çarşamba günü yeniledi.

Merkeze göre Saola Tayfunu kuzeybatı yönünde saatte 10 kilometre hızla ilerliyor ve Çarşamba gecesi ya da Perşembe sabahı erken saatlerde Güney Çin Denizi’nin kuzeydoğu sularına doğru hareket etmesi bekleniyor.

Merkez, tayfunun Cuma gündüz saatlerinde, Fujian’ın güneyinden Guangdong’un doğusuna kadar uzanan bir bölgede kıyıya ulaşmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Merkeze göre tayfun nedeniyle Çarşamba sabah 8.00 ile Perşembe sabah 8.00 arasında Bashi Kanalı, Taiwan Boğazı ve Fujian kıyılarında kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.

Aynı gün ve saatlerde Taiwan Adası’nın bazı bölgelerini şiddetli yağışlar vuracak. Merkez, bazı bölgelerde şiddetli yağış ve fırtına görülebileceğini duyurdu.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, yerel yetkililere tayfundan kaynaklanabilecek potansiyel acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve olası dağ taşkınları ile jeolojik felaketlere karşı yüksek alarm durumunda bekleme çağrısı yaptı.