Çin’de şiddetli yağışlar için sarı alarm yenilendi

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) — Şiddetli sağanak yağışların ülkenin birçok bölgesini etkilemesi beklenen Çin’de Ulusal Meteoroloji Merkezi Pazartesi günü yağmur fırtınaları için sarı alarmı yeniledi.

Merkeze göre Pazartesi sabah 8’den Salı sabah 8’e kadar Liaoning, Shandong, Shanghai, Fujian, Guangxi, Yunnan ve Tibet dahil olmak üzere çeşitli bölgelerinde şiddetli sağanak yağış ve fırtınaların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Merkez, bu bölgelerin bazı kısımlarında saatlik maksimum 70 milimetreyi aşan şiddetli yağışların görülmesinin, şiddetli yağışa fırtına ve boraların eşlik etmesinin tahmin edildiğini kaydetti.

Yerel yönetimlere uygun hazırlıkları yapmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunan merkez, ayrıca riskli açık hava güç kaynağının kesilmesini ve açık alanlarda açık hava operasyonlarının askıya alınmasını önerdi.

Çin’de dört kademeli bir hava uyarı sistemi bulunuyor; kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.