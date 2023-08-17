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Çin’de Şiddetli Yağışlar Sonucu Shulan Kentinde Büyük Hasar Oluştu

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Ağustos 17, 2023 14:24
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Son Güncelleme: 17.08.2023 17:17

Çin’in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentine bağlı Mofan köyünde şiddetli yağışlar sonucu evler yıkıldı. Yerel yönetim, halkın normal yaşama dönüşünü hızlandırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

SHULAN, 17 Ağustos (Xinhua) — Çin’in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentine bağlı Mofan köyünde yıkılan evleri yeniden inşa eden görevliler, 16 Ağustos 2023.

Şiddetli yağışlar, Shulan kentinde büyük hasara yol açtı. Yerel yönetim, halkın üretim ve günlük yaşama dönüşünü hızlandırmak için yolların onarılması, elektriğin yeniden sağlanması, selden etkilenen kişilerin başka yerlere taşınması, dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirilmesi, hava ve su kalitesinin izlenmesi çalışmalarını artırdı. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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