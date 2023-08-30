Çin’de şiddetli yağmur ve fırtına sonucu 4 kişi öldü, 48 kişi kayboldu

Son Güncelleme: 30.08.2023 09:50

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Liangshan Yi Özerk İli’ne bağlı Jinyang ilçesini vuran şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından 4 kişinin öldüğü, 48 kişinin de kaybolduğu doğrulandı. İnşaat şirketi ve aracı şirket yetkilileri gözaltına alındı.

CHENGDU, 30 Ağustos (Xinhua) — 21 Ağustos’ta Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Liangshan Yi Özerk İli’ne bağlı Jinyang ilçesini vuran şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından 4 kişinin öldüğü, 48 kişinin de kaybolduğu doğrulandı.

Eyalet kamu güvenliği departmanı müdür yardımcısı Yuan Gang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında şiddetli yağmur ve fırtınanın bir otoyol inşaat sahasında sel baskınlarını tetiklediğini söyledi. İnşaat şirketi ile işçi bulma hizmeti veren aracı şirketten 5 kişi Pazartesi günü gözaltına alındı. Bu kişiler olayı bildirmemekle ya da olay hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi vermekle suçlanıyor.

Polis soruşturmasında, felaket meydana geldiğinde inşaat alanında 201 kişinin bulunduğu ve bunlardan 149’unun kurtulduğu teyit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kayıp kişileri arama çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Xinhua



