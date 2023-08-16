Çin’de Yaz Tatilinde Trenle Seyahat Edenlerin Sayısı Arttı

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) — Çin’de yaz tatilinin en yoğun olduğu 1 Temmuz-15 Ağustos tarihlerinde 614 milyon kişi trenle seyahat etti.
Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi’nin verilerine göre Ağustos ayının ilk 10 gününde trenle seyahat eden günlük ortalama yolcu sayısı 13,47 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,8, 2019’un aynı dönemine göre ise yüzde 13,1 artış gösterdi.
Şirket, 10 Ağustos’tan bu yana dönüş yapan yolcu sayısı hacminde kayda değer bir artış olduğunu belirtti.
Verilere göre, ülke genelinde tren ile seyahat eden yolcu sayısı geçen Cumartesi günü yaklaşık 15,33 milyona ulaşarak, Temmuz ayından bu yana en yüksek günlük rakamı oluşturdu.
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