Çin’deki Kömür Madeninde Patlama: 11 Ölü

Xİ’AN, 22 Ağustos (Xinhua) — Çin’in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Yanchuan ilçesindeki bir kömür madeninde Pazartesi günü meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti.

Yan’an acil durum yönetim bürosunun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Yan’an kentinin Yanchuan ilçesine bağlı Hejiaya köyündeki Xintai kömür madeninde Pazartesi günü saat 20.26’da meydana gelen patlama sırasında yer altında 90 kişi çalışıyordu.

Büro, 81 madencinin dışarı çıkmayı başardığını, ancak ağır yaralanan iki madencinin acil müdahaleye rağmen öldüğünü belirtti. Mahsur kalan dokuz işçinin cansız bedenlerine ise Salı sabahı ulaşıldığı bildirildi.

Kurtarma ekipleri, 11 kişinin de hafif şekilde yaralandığını ve durumlarının stabil olduğunu duyurdu.

Patlamanın hemen ardından yerel acil durum yönetimi çalışanları, itfaiyeciler, maden arama kurtarma ekipleri ve polis memurları kurtarma çalışmalarına başladı.