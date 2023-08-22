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Çin’deki Ping An Bankası gökdeleninde yangın çıktı

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Ağustos 22, 2023 11:30
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Son Güncelleme: 22.08.2023 14:25

Çin’in Tiencin kentinde bulunan Ping An Bankasına ait 27 katlı gökdelende yangın çıktı. Yangın sırasında binadaki insanlar tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirildi.

Çin’in kuzeyindeki Tiencin kentinde Ping An Bankasına ait 27 katlı gökdelende yangın çıktı.

Çin basınına göre, yerel saatle 14.00 civarında Nankai ilçesinde Şintiendi (Yeni Dünya) binasında yangın başladı.

Alevler binanın yan duvarını sararken binadakiler tahliye edildi.

Bölgeye sevk edilen 284 itfaiyeci, 62 itfaiye aracıyla yangını söndürürken arama ve tahliye çalışmalarında ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmediği bildirildi.

Ping An Bankasının yerel idari binası olarak kullanılan gökdelenin yanının tepeden tırnağa hasar gördüğü gözlendi.

Kaynak: AA
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