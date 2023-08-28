Çin’in Hunan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 3.000’den fazla kişi tahliye edildi

CHANGSHA, 28 Ağustos (Xinhua) — Çin’in orta kesimindeki Hunan eyaletinin sel ve kuraklık kontrol merkezine göre, Cumartesi gününden Pazar gününe kadar eyaletin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından 3.000’i aşkın kişi tahliye edildi.

Cumartesi gününden itibaren Hunan eyaletinin kuzeybatısını etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Sangzhi, Shimen ve Yongshun ilçeleri ile Zhangjiajie şehrinde sele karşı acil müdahale başlatıldı.

Lishui Nehri üzerindeki Sangzhi istasyonunun kaydettiği 259,21 metrelik su seviyesi, uyarı çıtasını 2,71 metre aştı ve 10,85 metrelik büyük bir yükselme sergiledi.

Şiddetli yağış Sangzhi ilçe merkezinin alçak kesimlerinde kentsel taşkınlara yol açarak kırsaldaki bazı konutları sular altında bıraktı. Ayrıca, Lishui nehri boyunca uzanan yollar sel nedeniyle geçilmez hale geldi ve yoğun yağışlar nedeniyle ilçe ve belde düzeyindeki birçok yolda çeşitli derecelerde çökme görüldü.