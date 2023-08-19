Çin’in kuzeydoğusunda potansiyel felaket riski

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) — Sağanak yağış ve fırtınaların önümüzdeki üç gün içinde Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang ve Jilin eyaletlerinin bazı bölgelerinde etkili olarak potansiyel felaketler için orta derecede risk oluşturabileceği belirtildi.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden (NMC) Cumartesi günü açıklanan tahminlere göre, sağanak yağış ve fırtınalar, önümüzdeki üç gün boyunca Tibet’in yanı sıra Sichuan, Hunan ve Shaanxi eyaletlerinde de etkili olacak.
Meteoroloji Merkezi, ikincil felaketlerin ve şiddetli konvektif havanın potansiyel etkisine ilişkin bir uyarı yayımlayarak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Önümüzdeki üç gün içinde Çin’in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde yüksek sıcaklıklar ve buna bağlı sorunlar yaşanacağını belirten merkez, insan sağlığı ve güç kaynağı üzerindeki etkilere dikkat edilmesi çağrısında bulundu.
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA5 saat önce
DÜNYA6 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
İzmir’de 125 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 düzensiz göçmen yakalandı
İsrail askeriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.