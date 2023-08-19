Çin’in kuzeydoğusunda potansiyel felaket riski

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) — Sağanak yağış ve fırtınaların önümüzdeki üç gün içinde Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang ve Jilin eyaletlerinin bazı bölgelerinde etkili olarak potansiyel felaketler için orta derecede risk oluşturabileceği belirtildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden (NMC) Cumartesi günü açıklanan tahminlere göre, sağanak yağış ve fırtınalar, önümüzdeki üç gün boyunca Tibet’in yanı sıra Sichuan, Hunan ve Shaanxi eyaletlerinde de etkili olacak.

Meteoroloji Merkezi, ikincil felaketlerin ve şiddetli konvektif havanın potansiyel etkisine ilişkin bir uyarı yayımlayarak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Önümüzdeki üç gün içinde Çin’in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde yüksek sıcaklıklar ve buna bağlı sorunlar yaşanacağını belirten merkez, insan sağlığı ve güç kaynağı üzerindeki etkilere dikkat edilmesi çağrısında bulundu.