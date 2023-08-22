Çinli Aktivist Jet Ski ile Güney Kore’ye Kaçtı

Çinli aktivist olduğu düşünülen bir kişi, ülkeden jet ski ile Güney Kore’ye kaçmasının ardından tutuklandı.

Sarıdeniz üzerinden jet ski ile Çin’den Güney Kore’ye kaçan bir kişi Güney Kore Sahil Güvenliği tarafından tutuklandı. Yetkililer, Çinli aktivist olduğu düşünülen kişinin, Incheon şehri yakınlarında yardım çağrısında bulunduğunu belirterek, dürbün ve pusula yardımı ile 186 deniz mili yol kat ettiğini aktardı. Adamın Çin’in Shandong eyaletinden alınmış beş varil yakıt ile yola çıktığını ifade eden yetkililer, “Yolculuk sırasında benzini yeniden doldurdu ve boş varilleri denize attı” dedi. Güney Kore basınında yer alan haberlerde adamın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i sık sık eleştiren Kwon Pyong olduğu iddia edildi.

Kişinin, muhtemelen sığınma talebinde bulunmak için normal seyahat rotalarını kullanarak ülkeyi terk etmeye çalışırken sorunlar yaşadığı ve Çin’den yasal olarak ayrılmasını engelleyen bir çıkış yasağına maruz kaldığı düşünülüyor.

Kar amacı gütmeyen Dialogue China adlı kuruluşun Güney Kore merkezli kampanyacısı Lee Dae-seon yaptığı açıklamada, Çin’den Güney Kore’ye kaçan kişinin Kwon olduğunu ifade ederek, “Bay Kwon’un yasayı ihlal ederek Güney Kore’ye giriş şekli yanlış olsa da, onun Güney Kore’ye hayati risk taşıyan geçişinin arkasında Çinli yetkililerin gözetimi ve 2016’dan beri Kwon’a yönelik siyasi zulmü yatıyor” dedi.

Lee ayrıca, Kwon’un şu anda, her yıl yalnızca birkaç başvuruya izin veren Güney Kore’ye mi yoksa üçüncü bir ülkeye mi mülteci statüsü başvurusunda bulunacağını düşündüğünü ekledi. – SEUL