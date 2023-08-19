Son Güncelleme: 19.08.2023 20:12
MHP Lideri Devlet Bahçeli, BM Barış Gücü askerlerinin KKTC’nin Pile Köyü’ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine ilişkin video çekti. “Kıbrıs Türk’tür” notu düşülen videoda Bahçeli’nin çizmelerini giyerek “Ağlama Sevdam” şarkısı eşliğinde yürüdüğü görüldü.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC’de provokasyon yapan BM’ye, çizmelerini giyerek mesaj verdi. Bahçeli mesajına “Kıbrıs Türk’tür” notunu düştü.
Emre İliksiz
Sondakika.com – Dünya
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Çizmelerini giyen MHP lideri Bahçeli, ‘Kıbrıs Türk’tür’ notuyla video paylaştı
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