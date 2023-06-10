Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / ÇÖPLER ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜYOR

ÇÖPLER ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜYOR

ABONE OL
Haziran 10, 2023 13:53
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi
Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği çevreci yatırımlarla da örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre için küresel iklim değişikliğiyle mücadelesine etkin şekilde devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm insanlığı etkileyen en önemli sorunların başında gelen küresel iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda pek çok çevresel ve sosyoekonomik tehdit yaşandığını dile getirdi.
Konya’da hayata geçirdikleri çevreci yatırımlarla yarınlara temiz bir dünya bırakma gayreti içinde olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Konya’mız şüphesiz en önemli şehirlerin başında geliyor.
Biz de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelemizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde hizmet veren Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir Katı Atık Depolama Sahaları ve rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası’nda çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Yine, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu tesislerimizden bugüne kadar ürettiğimiz elektrik miktarı 697 milyon kilowatt’a ulaştı. Bu şekilde hem çevreyi koruyarak küresel iklim değişikliğiyle mücadele ediyor hem de ürettiğimiz enerjiyle ekonomiye katkı sağlıyoruz” diye konuştu.
GÜNLÜK 10 TON TIBBİ ATIK STERİLİZE EDİLİYOR
Ayrıca Konya Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi alanında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin de yer aldığını ve burada tıbbi atıkların sterilizasyonunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Altay, “Lisanslı 4 adet araç ile tıbbi atıkları toplayıp 2 adet sterilizatör ile de sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. 2 adet sterilizatörün günlük kapasitesi toplam 10 tondur. Bu  tesisimizde sterilize ettiğimiz yıllık atık miktarı 3 bin tonun üzerinde” ifadelerini kullandı.
ÇELTİK’E DE KATI ATIK AKTARMA MERKEZİ KAZANDIRILIYOR
Öte yandan çevreci yatırımlarına hız kesmeden devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi; Selçuklu, Altınekin, Kulu, Cihanbeyli ve Sarayönü’nde hayata geçirdiği katı atık aktarma merkezlerine ilave olarak Çeltik ilçesine de katı atık aktarma merkezi kazandırıyor. Çeltik, Yunak ve Tuzlukçu ilçelerine hizmet verecek aktarma istasyonu kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. Tesisin Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 7 buçuk milyon liranın üzerinde olacak. M.SAPMAZ
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

EKONOMİ

3 gün önce

Son dakika: Çaya zam geldi! Çaykur yüzde 44 zamlı yeni listeleri şirketlere gönderdi: 1 kiloluk paket artık 141 lira…

KONYA HABER

20 gün önce

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

KONYA HABER

11 Haziran 2023

KARATAY KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLER BAŞLADI

KONYA HABER

11 Haziran 2023

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY, MAVİ TÜNEL’DEKİ ARIZAYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

KONYA HABER

11 Haziran 2023

BAŞKAN PEKYATIRMACI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLE SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

KONYA HABER

11 Haziran 2023

TOGG’UN DiREKSiYONUNA GEÇEN BAŞKAN ALTAY KONYALILARIN SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

KONYA HABER

11 Haziran 2023

KAPSÜL TEKNOFEST’E 11 ÖDÜLLE DAMGA VURDU

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.