Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Nijer’deki darbe sonrası ECOWAS’ın askeri müdahale kararı almasına tepki: Doğru bulmuyorum

Son Güncelleme: 21.08.2023 16:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen darbe sonrasında ECOWAS’ın Nijer’e yönelik askeri müdahale kararı almasına tepki gösterdi. Erdoğan, ”ECOWAS’ın Nijer’e askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum. Nijer’e yapılacak askeri müdahale, istikrarsızlığın Afrika’nın birçok ülkesine dağılması demek olur.” ifadelerini kullandı.

Nijer’de darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeye askeri müdahalede bulunabileceklerini açıklamıştı. ECOWAS’ın gönderdiği heyet ile cunta lideri General Abdourahmane Tchiani ile görüşürken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya kayıtsız kalmadı. Erdoğan, “ECOWAS’ın Nijer’e askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum. Bu kararın ardından Mali ve Burkina Faso da Nijer’e böylesi bir askeri müdahalenin kendilerine karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulundu. Nijer’e yapılacak askeri müdahale, istikrarsızlığın Afrika’nın birçok ülkesine dağılması demek olur.” dedi.

“NİJER’İ BİR ÇÖZÜME KAVUŞTURMAMIZ LAZIM”

Erdoğan, açıklamasının tamamında şunları söyledi: “Şu an itibarıyla henüz bir çözüme gidilemedi. Biz de şu anda Dışişleri Bakanlığımızla vesaire buradaki anahtar rolümüzü nasıl oynarız bunun üzerinde duruyoruz, duracağız ve inşallah Nijer’i de bir çözüme kavuşturmamız lazım. Dost ve kardeş ülke Nijer’in de en kısa zamanda anayasal düzene, demokratik bir yönetime kavuşmasını ümit ediyorum.

“MÜDAHALE, İSTİKRARSIZLIĞIN AFRİKA’YA DAĞILMASI DEMEK OLUR”

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun da Nijer’e askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum. Bu kararın ardından Mali ve Burkina Faso da Nijer’e böylesi bir askeri müdahalenin kendilerine karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulundu. Nijer’e yapılacak askeri müdahale, istikrarsızlığın Afrika’nın birçok ülkesine dağılması demek olur. En kısa zamanda Nijer’de toplumsal barışın ve istikrarın yeniden tesis edilmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki Nijer halkı demokrasiye sahip çıkarak, en kısa zamanda seçime gidecektir. Türkiye olarak, dost ve kardeş ülke Nijer halkının yanında yer almaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos’ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Son olarak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti, cunta lideriyle görüştü. ECOWAS, Nijer’de 26 Temmuz’da yönetime el koyan askeri yönetimin 3 yıllık geçiş hükümeti planını reddetti. ECOWAS yetkilisi, uzun süreli bir geçişin kabul edilemez olduğunu belirtti ve iktidarın mümkün olan en kısa sürede sivillere devredilmesi gerektiğini vurguladı.

Gözde Nur Bayar

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