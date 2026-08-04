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Çumra Bardakçı Parkında Yürüyüş Yolu İçin Çalışmalar Sürüyor

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Bardakçı Mahallesi'nde bulunan Dr. Devlet Bahçeli Parkı çevresindeki yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Aydın, incelemeler sırasında yaptığ

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Çumra Bardakçı Parkında Yürüyüş Yolu İçin Çalışmalar Sürüyor
Yazar: H. BİLGİLİ

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Bardakçı Mahallesi'nde bulunan Dr. Devlet Bahçeli Parkı çevresindeki yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Aydın, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin güvenle yürüyüş yapabileceği, çocuklarımızın ve ailelerimizin daha rahat vakit geçirebileceği yaşam alanlarını mahallelerimize kazandırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Aydın, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerinin modern ve kullanışlı bir alana kavuşacağını belirtti. Çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyen Başkan Aydın, değerli hemşehrilerine destekleri için teşekkürlerini iletti. Editör: F.ÖZKAN

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