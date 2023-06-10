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ÇUMRA KÜLTÜR SANAT TOPLULUĞU BİR ŞİİR SANAT ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

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Haziran 10, 2023 14:22
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Konya’nın Çumra İlçesinde 2 yıl önce kurulan topluluk, kültürel alanda çalışmalarına devam ediyor. Son olarak “YAŞAYAN ÇUMRALI ŞAİRLER ANTOLOJİSİNİ”  Çumra Belediyesinin desteğiyle yayınlayan topluluk, Çumra Çatalhöyük Kültür Merkezinde, Çatalhöyük Şiir ve Sanat Etkinliğini gerçekleştirdi.
Çumra’lı Akademisyenlerin, kültür – sanat adamlarının ve halkın yoğun bir ilgi gösterdiği programda 19  şair şiirlerini seslendirirken, Türk Halk Müziği eserleri yorumlandı, programın sonunda ise halk oyunu gösterisi yapıldı.
Hazırlığı ve sunumu Program Koordinatörü Elife Mısral tarafından yapılan etkinlik; Topluluk Başkanı ve “9 Bin Yıllık Delikanlı Çumra İlavesinin” Yayın Kurulu Başkanı- Editörü Sadık Gökce’nin selamlama konuşmasıyla başladı. Her kesimden şairlerin şiirlerini yorumlandığı gecede tam bir şiir şöleni yaşandı.
Çumra eski Belediye Başkanı Zeki Türker, Prof. Dr. Şaban Çalış, Eğitimciler;  Mustafa Arıcı, Remzi Karanfil, Musa Avcı, Recep Öğütcü, Merve Cura, Yazar-Şair Anuş Gökce, Uğur Köfe,  Şairler; Ahmet Gök, Ahmet Yavuz, Selahattin Yavuz, Mustafa Daş,Nermin Şahin, Tayyip Sağ, Halime Doğru şiirlerini seslendirirken; Eğitimci Levent Küçükgök Fuzuliden Su Kasidesini,  Şair Orhan Sabancı şiirini Rukiye Sude Gök, Şair Nuri İnan şiirini Sengül Sağ seslendirdi.
Çumra Çatalhöyük Şiir ve Sanat etkinliğinde İlçenin Mahalli Sanatcılarından Muammer Yapar Türk Halk Müziğinden örnekler sunarken, Lille Kaşık Ekibinden Muştafa Daş yörenin sevilen oyunlarından birisini sergiledi. Ayrıca Çumra’da yaşayan Kara Kalem portre çalışmaları yapan Ressam Süleyman Mutlu’nun tablolarıda program sırasında sahnede sergilenerek sanatın farklı kollarına  yer verilmiş geniş kapsamlı bir program gerçekleştirildi.
Ayrıca Yazar Sedat Ulupınarlı Çumra’nın ilk Belediye Başkanı Rakım Çumralı’nın Hayatını anlatarak, Çumralılar adına ahde vefa gösterdi.
Topluluk Başkanı Gökce, yaptığı açıklamada “2 yıldır kültür sanat edebiyat alanında çalışmalarımız, Çumra Belediyemizin, üyelerimizin ve halkımızın desteğiyle devam etmektedir. Son olarak uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir hayalimizi ‘Çatalhöyük Şiir ve Sanat etkinliği’ adıyla hayata geçirdik. İlçemizde Çatalhöyük’ün yeterince tanınmadığını düşünerek etkinliğimizde özellikle ‘Çatalhöyük’ adına yer verdik. Bu konuda da çalışmalarımız devam etmekte. Önümüzdeki ay 07. temmuz cuma akşamı yine Çatalhöyük Kültür Merkezinde 2. Şiir Sanat Etkinliğimizle birlikte İlavemizin ve Topluluğumuzun 2. yıl ‘Edebiyat Sanat Programımızı’ gerçekleştirmeye kurul alarak karar verdik. Programımızda ilk yıl etkinliğimizde olduğu gibi bütün Çumralı Sanatçılarımızı aynı çatı altında bir araya getirerek yine Çumralı şairlerimizle birlikte bir şiir-sanat- edebiyat şöleni sunacağız. Şimdiden Bütün Hemşerilerimizi Çatalhöyük Kültür Merkezine bekliyoruz.” dedi.
A.ARAN
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