Danimarka, Ukrayna’ya 19 adet F-16 verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hollanda temaslarının ardından Danimarka’ya giderek burada Başbakan Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Danimarka’nın, Ukrayna’ya 19 adet F-16 vereceğini doğruladı.

Zelenski, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ekibimle birlikte Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Skrydstrup hava üssünü ziyaret ettim. Harika haberlerimiz var. Ukrayna için 19 adet F-16. F-16’larda eğitim gören Ukraynalı kadın ve erkeklerle konuştum. Mette Frederiksen ve ekibiyle görüşmeler yaptık. Ukrayna için daha da fazla sonuç almak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Bugün özellikle eğitim misyonlarının genişletilmesi konusunu ele aldık. Eğitimi hızlandırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Sayın Başbakana, Danimarka Hükümetine ve tüm Danimarka halkına teşekkür ediyorum” dedi.

HOLLANDA, 42 ADET F-16 VERECEK

Öte yandan dün Hollanda ziyaretini gerçekleştiren Zelenski, Başbakan Mark Rutte ile F-16’lar konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Zelenski açıklamasında, “Bugün Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna’ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda” ifadelerini kullanmıştı.