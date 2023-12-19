DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan; Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceklerini duyurdu. Belirlenen 27 ilçe de açıklandı.
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
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