DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan; Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceklerini duyurdu. Belirlenen 27 ilçe de açıklandı.