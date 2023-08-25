Denizli’den Suriye’ye Gıda Yardımı – Son Dakika

Denizli’de yaşayan ve “Elmacı Dede” olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Suriye’nin Rasulayn ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve meyve ulaştırdı.

Hayırseverlerin desteğiyle topladığı gıda ürünleriyle bir kısmını kendi bahçesinde yetiştirdiği meyveleri minibüsle Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine getiren 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz buradan Rasulayn’a geçerek söz konusu yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara dağıttı.

Yılmaz, gazetecilere, Denizli’den getirdiği gıda ve meyveleri Suriye’deki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Suriye’de genellikle insanların gıda ihtiyacının olduğunu ifade eden Yılmaz şöyle konuştu:

“Kendi bahçemdeki şeftalileri topladım, üzümü de Denizli’nin Buldan ilçesinden temin ettim. Genelde gıda ihtiyaçları var. Dede; unumuz yok, makarnamız yok, şekerimiz yok, yağımız yok, pirincimiz yok diyerek bana mesaj atmışlardı. Aslında ben Hakkari’ye gitmek için hazırlık yapmıştım, fakat buradan gelen o mesajdan çok etkilendim ve duygulandım. Denizli’den çıktım 27 saatlik yolu tek başıma geldim. Amacım sadece Rasulayn’daki mağdurları, yetimleri bir nebze olsun mutlu edebilmek.”