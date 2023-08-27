Didim Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Son Güncelleme: 27.08.2023 18:02
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
??????? Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Durdurulan bottaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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