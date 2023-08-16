Didim’de Engelliler Derneği Yararına Etkinlik Düzenlendi

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan Konya Kültür Sitesi sakinlerinin Didim ve Yöresi Engelliler Derneği yararına düzenlediği geleneksel etkinliğin bu yıl 11. si gerçekleştirildi.
Didim’de 11 yıl önce başlayan ve o yılda bu yana her yıl Ağustos ayında düzenlenen geleneksel etkinlik bu yılda düzenlendi. Didim ve Yöresi Engelliler Derneği yararına gerçekleştirilen etkinlikte site sakinlerince hazırlanan el işi ürünler ve yemekler yardım gecesiyle satışa sunulurken, gecede ise site sakinlerce dernek yararına bağış toplanıyor. Bu yıl düzenlenen etkinliğe DİYED Başkanı Resul Yazıcı, Site Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yıldırım, etkinliği öncüsü ve site yönetim kurulu üyesi Cumhur Tunçay, dernek yöneticileri ile site sakinleri katıldı. Yemeğin ardından Almanya’da yaşayan Türk Sanat Müziği sanatçısı Pınar Ergin şarkılarıyla etkinliğe katılanlara hoş dakikalar yaşattı.
Etkinlikte konuşan DİYED Başkanı Resul Yazıcı, yıllardır süre gelen bu etkinlikten dolayı Konya Kültür sitesi sakinlerine ve yönetimine teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin örnek olması temennisinde bulundu.
Bu yılki etkinlikten elde edilen gelir ve bağışlarla alınacak akülü sandalyeler önümüzdeki günlerde dernek yönetimine teslim edilerek, ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırılacak. – AYDIN
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