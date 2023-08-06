DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan’da meydana gelen ve çok sayıda can kaybının yaşandığı tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı’nca yayımlanan taziye mesajında, “Pakistan’da bugün (6 Ağustos) Karachi- Rawalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan tren kazası için taziye mesajı
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