Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’daki Tren Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da Karaçi-Ravalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Bakanlık, Pakistan’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, “Pakistan’da bugün Karaçi-Ravalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Olay
Pakistan’ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin 10 vagonunun raydan çıkması sonucu 28 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi yaralanmıştı.
Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, kazanın “teknik bir arıza” ya da “sabotaj” sonucu meydana gelmiş olabileceğini bildirmişti.
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan tren kazası için taziye mesajı
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